مراهق يقفز في نهر مليء بالتماسيح لإثارة إعجاب صديقته.. شاهد ماذا حدث له!

يتعافى مراهق أسترالي عضه تمساح عندما قفز في نهر بولاية كوينزلاند في إطار رهان مع صديقته البريطانية التي حاول إثارة إعجابها. وهو في المستشفى الآن يتطلع للقائها.

والتقى لي دي باو (18 عاما) مع صوفي باترسون مع مجموعة من الأصدقاء في الساعات الأولى من صباح الأحد في مركز ضيافة للسياح الشباب في إينيسفيل في شمال كوينزلاند.

وتفيد وسائل إعلام محلية أن دي باو قال لباترسون إن السياح الشبان أكثر عرضة لعض التماسيح من الأستراليين وكان مستعدا لإثبات كلامه عمليا.

وقبل دي باو الرهان وقفز في نهر جونستون المليء بالتماسيح ليعضه على الفور أحدها.

وقال دي باو وهو على بالمستشفى "على الفور ركلته في خطمه، والضربة الثانية كانت في عينه بعدها تركني".

ويعاني دي باو من جروح خطيرة في ذراعه وأجريت له جراحة في مستشفى كيرنز.

وقالت باترسون التي وافقت على الخروج في موعد مع دي باو "أعتقد انه شجاع جدا… أن يكون في هذه الحالة المعنوية المرتفعة بعد ما حدث".

وقال دي باو "إنها جميلة وطيبة وتظهر اهتماما".

وأضاف أنه متحمل تماما مسؤولية ما قام به وقال "إنه غباء… من المعروف أن النهر مليء بالتماسيح".