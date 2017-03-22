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فيديو: لقطات طريفة لماعز تقلد لعبة أطفال شهيرة

22/3/2017

أظهرت لقطات طريفة للغاية مجموعة من الماعز تستمتع باللعب والمرح، على غرار لعبة التوزان المعروفة في ملاهي الأطفال!

وحصد المقطع نحو 10 ملايين مشاهدة في أقل من يومين على نشرها بصفحة "UNILAD" بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهر الفيديو ثلاثة من الماعز يتفاعلون بحيوية ومرح ومتعة فوق لوح حديدي رقيق مقوس داخل إحدى المزارع، ويتحرك اللوح معهم لأعلى وأسفل كما في لعبة التوزان للأطفال والتي تعرف باسم "سيسو" أو "النّواسة".

وقبل ثلاث سنوات نشر مستخدم فرنسي يدعى ماكس مورس على صفحته بموقع يوتيوب، المقطع الطريف لأول مرة معلقًا "لقد اكتشفت عائلة الماعز في بلدي لعبة جديدة للتو وبدأت التأرجح".

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعين على شبكة الإنترنت، بعدما أعيد تداوله قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعبة التوازن (Seesaw) أو النوّاسة هي لعبة من ألعاب الأطفال التي توجد في الحدائق والمتنزهات العامة، وأحياناً في باحات المدارس، ويلزم وجود طفلين على الأقل من أجل ممارسة هذه اللعبة، حيث يكون أحدهما في الأعلى ثم يهوي إلى الأسفل، في حين يكون الطفل الآخر في الأعلى، وهكذا.

وتتألف اللعبة من لوح أو هيكل معدني طويل وضيق يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة موجودة في المنتصف، ويوجد عادة مقاعد وأدوات تثبيت لحماية الأطفال من الوقوع على طرفي اللوح أو الهيكل.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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