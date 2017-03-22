شاهد: مختبر يتيح للباحثين إجراء تجارب علمية في الفضاء الخارجي

على قمر صناعي صغير، يدور حول الأرض على بعد أكثر من 500 كيلومتر، يساعد مختبر في حجم علبة المناشف الورقية علماء على إجراء تجارب تُخرج الجاذبية الأرضية من معادلاتها.

وأطلقت وكالة الفضاء الهندية المختبر في مدار فضائي الشهر الماضي لصالح شركة سبيس فارما السويسرية الإسرائيلية التي أعلنت اكتمال أولى تجاربه بنجاح.

وفي الفضاء، وبعيدا عن أي تدخل يُذكر من الجاذبية الأرضية، تتفاعل الخلايا والجزئيات بصورة مختلفة مما يساعد الباحثين على الوصول إلى اكتشافات في مجالات كثيرة منها الطب والزراعة.

وأجرت شركة نستله تجربة في ظل انعدام الجاذبية الأرضية لجعل رغوتها عند خفق مشروبيها للشيكولاتة والقهوة مثالية في حين استخدمت شركة إيلي ليلي للأدوية انعدام الجاذبية لتطوير تركيباتها الدوائية.

وعادة ما ترسل التجارب إلى محطة الفضاء الدولية حيث تجرى بمساعدة رواد فضاء أو باستخدام طائرات تحلق على ارتفاعات عالية وتمر بفترات قصيرة من انعدام الجاذبية.

وتقول سبيس فارما إن المختبر المصغر (ديدو) أسلوب جديد يسمح للباحثين بإجراء تجاربهم في ظل انعدام الجاذبية لفترات أطول.

وقال يوسي يامين مؤسس المختبر "تقدم شركة سبيس فارما أول مختبر يصمم ويطلق على قمر اصطناعي تجاري أصبح متاحا الآن لكثير من العملاء أينما كانوا… لإجراء تجاربهم الخاصة في الفضاء بدون وجود لبشر في المدار ولا رواد فضاء ولا وكالات فضاء.

وأضاف أن البروتوكول في غاية البساطة: نُحَمِّل البرنامج في موقع العميل من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به. يعمل البرنامج مع المعالم المتغيرة في التجربة لبناء تسلسل الخطوات وكيف أنه يرغب في إجراء التجربة. يرسل الكواشف (مواد كيميائية) إلى سبيس فارما فنحملها من خلال حقائب التخزين، (الحاويات)، ثم نطلقها وبمجرد أن تصبح في الفضاء يتصل العميل بالمختبر".

وأوضح يامين أن الظروف في الفضاء الخارجي لا تضاهي بالضبط أي مكان على الأرض.

وقال "درجة الحرارة والضغط وعدم الجاذبية وكثافة الجزيئات أو السوائل لا تحدث هناك…لديك شيء يمثل البيئة المناسبة فعلا وبالتالي لا تحتاج لشرائها.. لأنها هناك واضحة مثل الشمس."

وبعد ذلك يستقبل الزبائن البيانات والصور من التجربة التي تجرى في رقائق زجاجية مصنوعة خصيصا لهذا الغرض ويمكن تكرارها عدة مرات لاختبار ردود الفعل المختلفة.

وتجرى حاليا أربع تجارب على متن القمر الاصطناعي أولها لصالح معهد بحوث ألماني.

وقال يامين إن أربع تجارب أخرى سيتم تدشينها خلال شهر أغسطس آب إحداها لصالح شركة كبرى للصناعات الدوائية.

وبحلول العام المقبل يأمل يامين إطلاق أقمار اصطناعية يتم على متن كل منها إجراء نحو 160 تجربة.