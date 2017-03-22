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منوعات|النمسا

شاهد: متزلج يسجل لحظة سقوطه من فوق جبل

22/3/2017

نشرت صحيفة ميرور البريطانية لقطات مروعة لمتزلج سجل من خلال كاميرا مثبته في رأسه، لحظة سقوطه من حافة جبل نحو صخور حادة خطيرة بالنمسا.

ونشر المتزلج الروسي إيفان مالاخوف اللقطات التي تحبس الأنفاس على صفحته بموقع يوتيوب، راصدًا لحظة سقوطه من أعلى حافة جبل نحو الصخور الخطيرة والحواف الحادة التي كادت تودي بحياته وجعلته على مقربة من الموت.

وكان إيفان (37 عامًا) يشارك في الجولة العالمية الحرة الـ17ـ (FWT17) في فيبيربرون بالنمسا، عندما فقد توازنه وانزلقت قدمه أثناء التزلج باتجاه الصخور الحادة.

وبدأ إيفان التزلج بثقة قبل اتجاهه بسرعة كبيرة نحو أسفل الجبل ما أوقعه في ورطة واختل توازنه، ما أسفر عن وقوع الحادث.

وهرع نحوه بقية المتزلجين وتم نقله إلى أقرب مستشفى ليتبين أن إيفان "المحظوظ" نجا بأعجوبة دون أن يتسبب الحادث في كسر عظمة واحدة رغم أنه وقع على ظهره بقوة.

وحصد الفيديو نحو 250 ألف مشاهدة على صفحة إيفان بموقع يوتيوب، كما حظي بانتشار واسع على شبكة الإنترنت بعدما تداولته الصحف ووسائل الإعلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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