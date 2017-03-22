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شاهد: ماذا فعلت طفلة تركتها أمها لـ3 دقائق فقط؟

22/3/2017

نشر موقع "نيوز فيلر" مقطعًا طريفًا جدًا يرصد رد فعل طفلة تركتها والدتها 3 دقائق فقط بمفردها في غرفة النوم.

والتقط المقطع في مقاطعة تولير بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وظهرت فيه الطفلة فيفان التي تبلغ من العمر عامين وقد لطخت وجهها وشعرها وملابسها وسرير النوم بمسحوق بودرة الأطفال "التلك".

وفوجئت الأم حين عادت للتو من الحمام، وأضاءت نور الغرفة، بهذا المشهد الفوضوي وقد غطت البودرة المكان وتحولت الطفلة والسرير للون الأبيض.

ولم تتمالك الأم نفسها فدخلت في نوبة من الضحك حين رأت المشهد، لاسيما رد فعل الطفلة حينما حاولت تبرير فعلتها بحركات طفولية مضحكة وهي تحدق في وجه والدتها.

وانتهى المقطع بالطفلة تدخل في نوبة عطس نتيجة تأثير انتشار البودرة في هواء الغرفة، ما أثار ضحك الأم مرة أخرى، وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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