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شاهد: فيديو مثير لتحرير رهائن في سجن سيطر عليه النزلاء

21/3/2017

نجحت قوات الأمن في غواتيمالا في تحرير أربعة رهائن احتجزهم نزلاء في أحد السجون في ضواحي العاصمة غواتيمالا سيتي.

وقالت السلطات إن اثنين من الرهان ماتوا في المستشفى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها خلال تبادل اطلاق النار بين قوات الأمن والنزلاء خلال اقتحام السجن الذي يأوي أحداثا وبالغين.

وبدأت أعمال الشغب بعد أن طالب أعضاء  في إحدى العصابات بنقل نحو 250 عضوا آخرين في العصابة محتجزين في سجن أخر، كما طالبوا بتحسين الطعام وإتاحة الفرصة أمام مزيد من الزيارات.

وقالت السلطات إن شرطيين قتلا وأصيب ثمانية في هجمات استهدفت الشرطة في أنحاء البلاد بعد ساعات من إخماد أعمال الشغب.

وأضافت أن الهجمات استهدفت مراكز للشرطة وسيارات دورية في العاصمة بينما وقع هجوم آخر خارجها.

وذكر متحدث باسم الشرطة في العاصمة أنه يبدو أن الهجمات جاءت ردا على إنهاء التمرد.

المصدر : أسوشيتد برس
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