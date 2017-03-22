شاهد: فصل مولودة بـ4 أرجل عن توأم طفيلي

أجرى مستشفى أمريكي بنجاح عملية جراحية نادرة ومعقدة لفصل رضيعة من ساحل العاج ولدت بـ4 أرجل وعمودين فقريين عن توأمها غير مكتمل النمو.

وخضعت دومينيك البالغة من العمر 10 أشهر، لجراحة استمرت 6 ساعات وأجراها 5 جراحون في مستشفى أدفوكيت تشيلدرن في بارك ريدج بولاية إلينوي يوم الثامن من مارس/آذار.

وقال أطباء وامرأة حاضنة للطفلة إن دومينيك تتعافى الآن في كنف أسرة حاضنة في شيكاغو ستعتني بها إلى أن تسمح حالتها بالعودة إلى بلدها.

وقال فرانك إيه فيكاري، وهو طبيب أطفال وأستاذ جراحة ترميمية، إن الطفلة تتحسن بشكل جيد وهي الآن مع أم حاضنة بعد أن أمضت في المستشفى 5 أيام فقط.

وولدت دومينيك مع توأمها، فيما برز النصف السفلي من توأمها الذي لم يكتمل نموه من عند رقبتها وظهرها.

وقال جون روغ، وهو متخصص في جراحة الأعصاب للأطفال في المستشفى، إن التوأم غير مكتمل النمو (الطفيلي) هو توأم متطابق لم يتمكن من الانفصال بشكل كامل خلال النمو.

وأضاف "بعبارة أخرى ليس توأما مستقلا آخر وإنما تؤام كان يعتمد على جسدها أي أن قلب دومينيك ورئتيها وفروا له التغذية."

ولم يكشف الأطباء عن اسم عائلة دومينيك، وترعى نانسي سواب، من إيدغبروك بولاية إلينوي، دومينيك منذ وصولها إلى الولايات المتحدة لإجراء الجراحة.

وقالت سواب "كانت فرحة، استمتعنا حقا لوجودها بيننا، نرسل عددًا كبيرًا من الصور والتقارير حتى ترى أسرة دومينيك كيف تعيش وتعلم أن سنّتين جديدتين لها قد ظهرتا وأنها تتعلم التلويح بيدها."

وقالت سواب إنها لا تريد أن تفكر في وداع دومينيك عندما تعود إلى أسرتها في ساحل العاج، وأضافت "لمست قلوبنا، إنها أحد أفراد أسرتنا، إنها جميلة ومدهشة".