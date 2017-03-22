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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: طفلة تداعب 3 ثعابين مخيفة

22/3/2017

نشر موقع "نيوز فيلر" لقطات غريبة لطفلة شجاعة تبلغ من العمر 3 سنوات وهي تلاعب 3 ثعابين ضخمة وضعتهم فوق ساقيها.

وأظهر المقطع التي التقط في أحد المنازل بنيويورك، الطفلة جيني وهي تداعب الثعابين الثلاثة بمرح وسعادة واستمتاع ودون خوف أو ارتياب، بينما يضحك أبواها من طريقة تشبثها بالثعابين، حيث احتجزتهم فوق ساقيها لفترة لتلعب معهم كما الكرة.

وظهرت الطفلة تضحك كلما حرك الثعبان عضلاته بين يديها الصغيرتين، وذكر الموقع أن هذا النوع من الثعابين غير ضار.

ورغم أن الثعابين الثلاثة غير مؤذية لكنها على كل حال كشفت مدى شجاعة الطفلة التي لا تعرف بعد الفارق بين النافع والضار في مثل تلك المواقف.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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