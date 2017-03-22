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شاهد: ابتكار مذهل لسيارة تتجنب الازدحام

22/3/2017

حصد مقطع مصور، لابتكار يسمح برفع السيارة عن الأرض والتخطي بها خلال ساعات الذروة، أكثر من 300 ألف مشاهدة في أقل من يوم على نشره بفيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "Auto World" العراقية على فيسبوك، الابتكار الجديد الذي صممه أحد الأشخاص، إذ يسمح بمرور السيارة من فوق بقية السيارات على الطرق السريعة خلال ساعات الازدحام، ما يوفر الكثير من الوقت.

وتتلخص الفكرة الجديدة في تركيب دعامات حديدية، ترتفع من على الأرض بشكل عمودي في المنطقة ما بين العجلات وجسم السيارة، وبالتالي ترتفع السيارة عن الأرض مسافة تكفي لمرورها من فوق السيارات الأخرى بشكل سلس، بضغطة زر من قائدها.

وبينما نال الابتكار الجديد إعجاب مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر البعض الآخر أن هناك إشكاليات تعوق الاستفادة الكاملة منه حيث لن يسمح الابتكار إلا بالمرور من فوق السيارات الأصغر حجمًا، وبالتالي قد لا يستطيع الفرد تجنب الازدحام إذا تصادف وجود مركبات أضخم أمامه.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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