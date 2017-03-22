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سنغافورة أغلى مدن العالم في تكلفة المعيشة و"ألما أتا" الأرخص

سنغافورة
سنغافورة
21/3/2017

كشفت دراسة نشرت (الثلاثاء) عن احتفاظ سنغافورة بصدارة قائمة أغلى مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة.

كما عادت مدينتا طوكيو وأوساكا في اليابان إلى قائمة المدن العشر الأولى بفضل قوة الين.

وفي المقابل أصبحت مدينة "ألما أتا" في قازاخستان أرخص المدن للعيش فيها تلتها لاجوس في نيجيريا التي تعاني ركودا اقتصاديا.

وحلت مدينة أمريكية واحدة هي نيويورك في قائمة العشرة الأولى بالمسح نصف السنوي الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية لمجوعة الإيكونوميست وعنوانه "تكلفة المعيشة حول العالم".

وجاءت المدينة الأمريكية في المركز التاسع منخفضة مركزين بفعل تراجع طفيف للدولار لكنها لا تزال مرتفعة كثيرا عن المركز 46 الذي كانت فيه قبل خمسة أعوام.

وضمت القائمة أربع مدن أوروبية هي زوريخ في المركز الثالث وتساوت جنيف وباريس في المركز السابع وانضمت كوبنهاجن إلى نيويورك في المركز التاسع.

واعتمدت الدراسة على أسعار ما لا يقل عن 160 من المنتجات والخدمات منها الأغذية والمشروبات والملابس والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية وجرى على أساس قيمتها بالدولار.

وبينما بلغ ثمن رغيف الخبز الذي يزن كيلوجراما واحدا 3.55 دولار في سنغافورة كان ثمنه 90 سنتا فقط في ألما أتا.

وجاءت هونج كونج في المركز الثاني وطوكيو في المركز الرابع وأوساكا وسول في المركزين الخامس والسادس.

واحتوت قائمة العشرة الأولى على خمس مدن آسيوية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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