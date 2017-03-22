اعتداء جنسي في بث مباشر على فيسبوك

تبحث الشرطة الأمريكية عن خمسة أشخاص متورطين في الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة، وبث الاعتداء على خاصية فيس بوك للبث المباشر.

واستنكرت الشرطة مشاهدة 40 شخصًا للبث المباشر لواقعة الاعتداء على الفتاة دون تنبيه الشرطة، وذكرت السلطات، أمس، أن أيًا من الــ 40 شخصا الذين شاهدوا الفيديو الحي لم يبلغ الشرطة بالهجوم!.

ولم تكتشف الشرطة واقعة الاعتداء إلا بعدما أخبرت والدة الضحية أحد ضباط الأمن بالحادث.

وقال المتحدث باسم شرطة شيكاغو، أنطونى غوليلمي، إن الشرطة لم تعلم بالهجوم إلا عندما قابلت والدة الفتاة أحد ضباط الأمن في وقت متأخر عندما كان يغادر مركز الشرطة، وأضاف أن شرطة شيكاغو طلبت من "فيسبوك" سحب الفيديو، وهو ما فعلته.

وقال إن الشرطة وجدت الفتاة صباح اليوم، وتم نقلها إلى مستشفى حيث تم جمع شملها مع عائلتها، مشيرا إلى أن الفتاة تعرفت على أحد المتهمين المزعومين، كما بدأت الشرطة استجواب أشخاص آخرين.

وقالت شركة فيسبوك فى بيان "إن مثل هذه الجرائم مخيفة ونحن لا نسمح بهذا النوع من المحتويات على الفيسبوك، ونتحمل مسؤوليتنا للحفاظ على سلامة الناس على فيسبوك، وقد تم إزالة الفيديو".

وطالبت الشركة مستخدمي فيسبوك بالإبلاغ عن أي فيديو مسيئ على موقعها، وقالت إنه ىستتم مراجعته بواسطة فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.