شاهد: يرفع 10 لترات من المياه بـ"جفنيه" فقط!

نشرت صحيفة مترو البريطانية، لقطات مثيرة لرجل صيني يحمل 10 لترات من المياه مستخدمًا جفنيه فقط!

أثار الصيني سونغ تاو (43 عامًا) إعجاب الناس على خشبة المسرح على مدى الـ26 سنة الماضية بقدرته على حمل الماء بجفونه، في تصرف مثير للدهشة لكنه أيضًا صادم.

وأظهر الرجل وهو من مدينة دونغ ينغ بمقاطعة شاندونغ شرق الصين، في اللقطات وهو يثبت أزرارًا معدنية أعلى جفنيه العلويين، متصلة بسنارتين مربوطتين بدلوين بلاستيكيين مملوئين بالمياه بوزن 22 رطلًا (10 لترات)، موزعة بالتساوي بين الدلوين.

وقام الرجل برفع الدلوين باستخدام جفنيه فقط، ثم بدأ يدور حول نفسه رافعًا دلوين آخرين في يديه ليثبت للمتفرجين أنه لا يخدعهم أو يغشهم.

وقال إنه يعقم الأزرار المعدنية قبل كل أداء لمنع انتقال العدوى للعين حيث يتم تثبيتها في المنطقة التي تغطي مُقل العيون، وقال إن عيناه تدمعان قليلًا بعد كل عرض.

وتم تكريم سونغ من قبل حكومته المحلية لمهارته وموهبته الفريدة، ويأمل أن يثير أداؤه إعجاب الصين والعالم والاعتراف به على الصعيدين الوطني والدولي.