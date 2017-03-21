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منوعات|ألمانيا

شاهد: مصفف شعر يُدلِّك أعناق الزبائن بأفعى عملاقة

21/3/2017

نشرت قناة "Ruptly TV" على يوتيوب، لقطات غريبة لمصفف شعر ألماني يبتكر طريقة جديدة وغير مألوفة لتدليك أعناق الزبائن باستخدام "أفعى"!

وابتكر مصفف الشعر فالك دوهلر صاحب صالون "هار-مود-تيم" بمدينة درسدن الألمانية، تلك الطريقة الفريدة من نوعها مستخدمًا أفعى ضخمة عمرها 13 عامًا تدعى "مونتي".

وأظهر الفيديو زائرة تدعى نادين كنيشت، تجلس على كرسي تصفيف الشعر، بينما يلف دوهلر الأفعى حول رقبتها لتبدأ عملية التدليك "المساج" برفق وبشكل مريح وسلس للغاية!

وعلقت كنيشت إنها كانت خائفة ومتوترة في البداية لكنها حين قرأت حول العلاج بتدليك الأفعى قررت أن تخوض التجربة التي نالت إعجابها أكثر مما كانت تتوقع.

وقالت "اعتقدت أن الثعبان سيكون باردًا، ولكن يجب أن أقول، لا، إنه دافئ، وإنه لشعور لطيف جدا عندما تنبض عضلاته أثناء تدليك الرقبة، ويمكنني أن أوصي فقط بهذا التدليك المثالي، إن ما يفعله مونتي عمل جيد جدًا".

وقال دوهلر معلقًا على خدمته الفريدة "مونتي تعمل هنا إلى جانب 5 موظفين، وهي إضافة جديدة لدينا، لكنها لا يعمل بها طوال الأسبوع حتى تحصل على الراحة وتتجنب الإجهاد".

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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