شاهد: لحظة سقوط رجل حاول التقاط صورة من أعلى جرف

رصد مقطع مصور، لقطات توقف القلب للحظة وقوع رجل صيني من أعلى جرف صخري مسافة 10 أمتار، بعد محاولة التقاط عدد من الصور المميزة.

ونشرت صحيفة الصين الشعبية على يوتيوب، الفيديو الذي التقط من على جبل جيغونغ في مدينة تشونغتشينغ جنوبي غرب الصين، وظهر فيه الرجل يحاول التقاط صور استثنائية محفوفة بالمخاطر على حافة منحدر صخري.

وحاول الرجل استعراض بعض الحركات البهلوانية وقدرته على تسلق الصخور الضخمة أمام الكاميرا، وحين تدلى في الهواء متعلقًا بحافة المنحدر الصخري، فقد السيطرة وسقط مسافة 10 أمتار.

ولحسن الحظ نجا الرجل بأعجوبة مصابًا بكدمات طفيفة، بينما غزا الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.