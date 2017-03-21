شاهد: لحظة انشقاق الأرض وابتلاع رجل

رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة ياروسلافل شمال غربي روسيا، لحظة انشقاق الأرض تحت قدمي رجل وابتلاعه في محطة حافلات.

وبحسب صحيفتي إكسبريس وميرور البريطانيتين، كان الرجل البالغ من العمر 51 عامًا يتحرك داخل محطة للحافلات، وأثناء مروره أعلى الرصيف أحس بشيء غير طبيعي تحت قدميه فتوقف ليفحص الأمر واختفى فجأة تحت الأرض، بينما تظهر فتحة ثقب أعلى الرصيف.

وهرع شهود العيان نحو مكان الحادث لمعرفة ما حدث للرجل الذي اختفى فجأة عن الأنظار، لكنهم لم يتمكنوا من مساعدته حيث كانت الحفرة عميقة، ولحسن الحظ كانت الشرطة قريبة من مكان الحادث وسرعان ما أعادته للسطح بواسطة حفار وتم نقله للمستشفى بإصابة في ساقه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية، مارينا كوكويفا، إن ما جرى كان سببه خط أنابيب عمل على تسخين الأرض وإضعافها في المنطقة أسفل الرصيف الذي وقع عنده الحادث.