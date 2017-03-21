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شاهد: كاميرا سرية تكشف ما يفعله رضيعان أثناء الليل

20/3/2017

وضع الوالدان طفليهما كلا في سريره متمنيين لهما نوما هادئا، لكن ما حدث بعد ذلك لم يخطر على بالهما!

فقد التقطت كاميرات المراقبة مشاهد للرضيعين البالغين من العمر عامين وهما يخرجان من سريريهما ويثيران الفوضى داخل غرفتهما ويلعبان طوال الليل حتى اليوم التالي.

وحتى بعد أن قام الوالدان بإعادتهما إلى سريريهما مرتين، فإنهما عادا إلى نشاطهما مرة أخرى في اللعب وتحريك الوسائد وإثارة الفوضى، وفي المرة الأخيرة جلسا يتبادلان الحديث قبل أن يقررا النوم أخيرا ويصعدا إلى سريريهما بمحض إرادتهما.

وحصل الفيديو منذ نشره على فيسبوك على أكثر من 11 مليون مشاهدة، وأكثر من 100 ألف مشاركة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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