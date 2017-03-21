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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: شجرة تمشي وتتحدث مع المارة

21/3/2017

نشرت قناة "Kelbe Schrank" على يوتيوب، لقطات لشجرة تمشي وتتحدث مع المارة!

والتقط المقطع في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال "مهرجان فنون الأرض" المقام في لانو، وابتكر فيه رجل زيًا غريبًا تمكن من خلاله وبشكل متقن من تحويل نفسه إلى شجرة مميزة للغاية.

ودائما ما يبتكر مرتادو المهرجانات الأزياء التي تميزهم عن غيرهم، لكن هذا الرجل أبدع في تحويل لنفسه إلى شخصية الشجرة المعروفة فيلم  "سيد الخواتم" الشهير، وظهر الرجل وقد ارتدى زيًا كاملًا لشجرة تتحرك وتسير وتتكلم مع المارة.

والتف الناس حول الرجل الشجرة للحديث معه والتقاط الصور، وحصد الفيديو نحو 200 ألف مشاهدة، وأعيد تداوله أكثر من مرة ليحظى بإعجاب وانتشار واسعين على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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