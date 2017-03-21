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شاهد: حيوان يصيب طفلا بالرعب في متنزه بأمريكا

21/3/2017

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو لحيوان لاما يختطف الطعام من طفل كان يجلس داخل سيارة عائلته.

ويظهر المقطع العائلة وهي تتنزه داخل حديقة حيوان مفتوحة ويقوم أحد أطفالها بتقديم الطعام لأحد حيوانات اللاما.

ثم يتحول المصور سريعا ليبين طفلا آخر في المقعد الخلفي للسيارة يبكي بشدة بعد أن أدخل حيوان لاما أخر رأسه داخل السيارة ليتناول طعامه وسط ضحكات والديه.

ولم ينقطع بكاء الطفل حتى بعد أن أخرج حيوان اللاما رأسه من السيارة بعد أن استمتع بطعام الطفل الباكي.

وقالت الصحيفة إن المقطع تم تصويره في الولايات المتحدة لكنها لم تحدد وقت أو زمن تصويره.

المصدر : ذا صن
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