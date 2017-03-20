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مخمورون يغرقون بلدتين

خزان مياه سوي فوك بوسط فيتنام
خزان مياه سوي فوك بوسط فيتنام
20/3/2017

تسبب 3 رجال مخمورين في غمر بلدتين بمياه الفيضانات في فيتنام.

وقال مسؤول محلي، اليوم الاثنين، إن الشرطة في وسط فيتنام تعرفت على ثلاثة رجال، قالت إنهم مسؤولون عن فتح بوابة لحجز مياه الفيضانات والسماح للمياه بغمر منطقتين.

وأضافت الشرطة أن الرجال، الذين كانوا مخمورين، اقتحموا محطة التحكم عند  خزان سوي فوك، وقاموا بفتح صمام إطلاق المياه. 

وأشارت الشرطة إلى أن المياه غمرت منطقتي سون نجوين وسوي باك بحوالي مليوني متر مكعب من المياه.

وقال فو دوك ثو، مدير منطقة سون هوا في إقليم بو ين، إن الشرطة منعتهم من مغادرة أماكن إقامتهم، حتى يتم التحقيق معهم.

وأضاف أن الشرطة سوف تقرر ما إذا كان سوف يتم توجيه اتهامات جنائية لهم أم سوف يتم توقيع عقوبة إدارية بحقهم بعد حساب حجم الخسائر.

وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية أن المياه غمرت نحو 15 طنًا من محصول قصب السكر.

وقالت الوكالة إن المياه أضرت بـ 18 مضخة مياه و 20 هيكتارًا من المحاصيل، مما تسبب في وقوع خسائر بقيمة نحو  13300 دولار.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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