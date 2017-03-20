فيديو: 70 مليون مشاهدة لخدع بصرية مُحيِّرة للغاية

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية على فيسبوك، لقطات مذهلة لشاب أثار جنون وحيرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بخدع بصرية مذهلة.

وحصد المقطع المدهش نحو 70 مليون مشاهدة في أقل من 3 أيام على نشره بالفيسبوك، بالإضافة لنحو مليون ونصف المليون مشاركة وتفاعل وتعليق، وسط تساؤلات الجميع "كيف فعل ذلك؟!".

وأظهر الفيديو مستخدما شابا يدعى " 2Venezolanos" وقد أدهش الجميع بمهارته غير العادية في أداء عدد من الخدع البصرية بشكل مثير للجنون، فظهر وهو يلعب تمرين الضغط وسط شارع مزدحم وتمر السيارات من فوقه.

كما ظهر وهو يحول 3 ثمرات من الفاكهة إلى قطع حلوى تحمل نكهات الثمرات الثلاث، ثم ظهر وكأنه التقط دائرة معلقة ضمن عدة دوائر في عمود مرتفع في السماء، وفي لقطة أخرى مثيرة حول علبة بيتزا إلى قطع دومينو!

كما ظهر وهو يرسم ممحاة على ورقة بيضاء ثم التقطها بخفة ومحا بها القلم الذي رسمها به بشكل محير جدًا، وفي مشهد آخر رمى بقطعة قماش ملونة على الأرض ثم بدأت الألوان تطبع على يده وكأنها تحولت إلى مادة سائلة!

وفي مشهد مذهل، بدأ الشاب برفع كرة تنش بالمضرب ثم فجأة تحركت الكرة بعيدًا دون أن تقع على الأرض، لتظل ترتفع مع كل ضربة يقوم بها الشاب لظل الكرة، كما ظهر وهو يقسم ثمرة برتقال إلى نصفين ويقلبهما فوق مرآة لتفاجأ بعد تحريكها بكل نصف يتدحرج كبرتقالة كاملة!

وفي مشهد آخر ظهر وهو يحرك بقدمه فتحة كرة الغولف نحو مسار كرة ضربها زميله لتسقط في الحفرة المتحركة، كما ظهر كما لو أنه تحول إلى رسم على حائط بمجرد الاقتراب منها وتسقط قبعته ليقوم زميله بالتقاطها ويهرب!

وآخر هذه المشاهد وأكثرها غرابة، حين ظهر الشاب وهو يكوي بنطاله بينما يتدلى منه ساقه، وحظي الفيديو بانتشار عجيب وسريع جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حيرة وتساؤلات عن كيفية فعله ذلك.