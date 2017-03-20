شاهد: مغني راب يضرب أحد معجبيه على المسرح أمام الجمهور

اعتدى مغني "راب" بالضرب على أحد معجبيه فوق خشبة المسرح خلال إحدى الحفلات أمام حشد من الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو سبب الاعتداء، بعد أن حاول المعتدى عليه الحصول على نظارة شمسية كان يضعها المغني فوق رأسه، فما كان من الأخير إلا أن نهره بشدة ثم وجه إليه ركلة بقدمه في معدته، قبل أن يقوم بتوجيه لكمة قوية له ليسقط الأخير أرضا ويتدخل الحراس ليقوموا بسحبه بعيدا.

وكان نجم الهيب هوب الألماني كوليغاه قد دعا أحد حضور الحفل للصعود إلى المسرح للمشاركة في عرض للراب مع مشجع آخر في مدينة لايبزغ الألمانية، لكن الرجل قام بتصرف غريب، إذ مد يده ليحصل على نظارة المغني، ليجد نفسه في النهاية ملقى على الأرض ومحاطا بعدة أشخاص يقومون بإبعاده، وبعدها استأنف المغني الحفل وكأن شيئا لم يكن.

واعتنق المغني –واسمه الحقيقي أنطوان بلوم- الإسلام في سن المراهقة، بعد أن قام بدراسة القرآن، وهو الآن أحد أكثر فناني الراب شعبية في ألمانيا، وأصدر ألبومين تصدرا قائمة المبيعات.