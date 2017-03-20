شاهد: لقطات مذهلة لجيش نمل يحمل سحلية ضخمة

نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، لقطات مذهلة لجيش من النمل يتعاون في حمل جثة سحلية ضخمه تفوقه حجمًا مئات المرات، ليتغذى عليها.

ومن المعروف أن النمل من أكثر الحشرات نظامًا وتعاونًا رغم ضعفه وضآلة حجمه، ويبدو أن جيش النمل أراد أن ينعم بوليمة عشاء ضخمة حين قرر حمل السحلية الميتة والاتجاه بها نحو العش.

ونجحت حشود النمل بفضل العمل الجماعي من سحب الوليمة نحو العش، بينما قام عدد منهم بمراقبة وإزالة العوائق أمام طريق حاملي السحلية، في مشهد أثار إعجاب الآلاف على مواقع التواصل.

وتم التقاط الفيديو الذي يحث على قيمة العمل الجماعي، في أوغندا، وحظي بانتشار وإعجاب واسعين على شبكة الإنترنت منذ تحميله على موقع "ريديت" الشهير قبل أيام.