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شاهد: لقطات مؤثرة لعريس يقبل قدم أمه

20/3/2017

رصد مقطع مصور تم تداوله على يوتيوب، لقطات مؤثرة لعريس يقبل قدم أمه أمام الجميع في حفل زفافه.

وأظهر الفيديو الذي نشرته "karma wael" على يوتيوب، العريس بعد الانتهاء من رقصة هادئة مع عروسه في بداية الحفل، وقد أمسك الميكرفون وتحدث بالعامية المصرية موجهًا الشكر لجميع الحضور قبل أن يخص أمه بالشكر، داعيًا إياها لاعتلاء المسرح لتقديمها للحضور.

وبمجرد أن صعدت الأم ووقفت بجوار ابنها العريس لتقبله وتهنئه، انحنى الابن البار أرضًا وفاجأها بتقبيل قدميها أمام عروسه وجميع المدعوين، في مشهد مؤثر للغاية.

ودخل العريس مع "ست الحبايب" في عناق طويل تخلله البكاء، على إيقاع نغمات وكلمات أغنية "أول حياتي يا اما (أمي)" لفرقة وسط البلد، وأثار المشهد المؤثر بكاء الجميع في الحفل.

وحظي المشهد الرائع بانتشار وإعجاب واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نشره أمس الأحد على يوتيوب، وقبل يومين فقط على عيد الأم.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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