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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لاعب يطرد تمساحًا من ملعب غولف

20/3/2017

نشرت صفحة "PGA TOUR" على يوتيوب، لقطات مثيرة للاعب غولف طرد تمساحًا اقتحم الملعب، وذلك بصفعة مباغتة أجبرته على القفز في المياه خوفًا.

وبحسب شبكة سي بي إس سبورتس، وصحيفة يو إس إيه سبورتس، اقتحم التمساح الضخم ملعب الغولف ببطولة أرنولد بالمر، التي تقام حاليًا بخليج هيل في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتمكن لاعب الغولف كودي غريبلي (26 عامًا) من طرد التمساح من الملعب، حيث باغته اللاعب بصفعة يد مفاجئة على ذيله أدت إلى تخويف التمساح وأجبرته على القفز فورًا في المياه، في رد فعل غير متوقع.

ونشرت الصفحة الرسمية للبطولة عبر موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وتويتر، مقطع الفيديو الذي أظهر تصدي اللاعب للتمساح بيد واحدة بكل هدوء بينما كان يضع يده الأخرى في جيبه!

وكانت وكالة أنباء أسوشيتد برس قد نشرت مقطع قبل ساعات للاعب سمايلي كوفمان وهو يمر بجوار بحيرة في ملعب الغولف ولم ينتبه لوجود التمساح، ما أصابه بالفزع وفر هاربًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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