شاهد: قطار يخترق بنايات سكنية

تعاني مدينة تشونغتشينغ جنوب شرقي الصين من الازدحام، إذ يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة يعيشون في مساحة لا تتجاوز 82 ألف كيلو متر مربع.

ولذلك كان على المسؤولين التوصل إلى حلول إبداعية لمشكلات المساحة. وفي هذا الإطار أُنشئ خط سكك حديدية يخترق مجموعة بنايات سكنية متجاورة من 19 طابقا، من خلال إحداث ثغرة يتمكن القطار من السير عبرها ومتابعة طريقه.

ويخترق القطار الطابقين من السادس وحتى الثامن من تلك البنايات.

ويمكن لسكان البنايات اللحاق بالقطار من محطة القطار المتواجدة في بنايتهم.

وقد صمم صوت القطار بحيث لا يتعدى الصوت الصادر منه صوت الضوضاء الصادرة من غسالة الصحون، وذلك حتى لا يتسبب في إزعاج السكان.

وبهذه الطريقة تجنب المسؤولون هدم تلك المباني بأكملها لإفساح الطريق أمام خط سير القطار.