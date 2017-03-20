البث الحي
منوعات

شاهد: قطار يخترق بنايات سكنية

20/3/2017

تعاني مدينة تشونغتشينغ جنوب شرقي الصين من الازدحام، إذ يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة يعيشون في مساحة لا تتجاوز 82 ألف كيلو متر مربع.

ولذلك كان على المسؤولين التوصل إلى حلول إبداعية لمشكلات المساحة. وفي هذا الإطار أُنشئ خط سكك حديدية يخترق مجموعة بنايات سكنية متجاورة من 19 طابقا، من خلال إحداث ثغرة يتمكن القطار من السير عبرها ومتابعة طريقه.

ويخترق القطار الطابقين من السادس وحتى الثامن من تلك البنايات.

ويمكن لسكان البنايات اللحاق بالقطار من محطة القطار المتواجدة في بنايتهم.

وقد صمم صوت القطار بحيث لا يتعدى الصوت الصادر منه صوت الضوضاء الصادرة من غسالة الصحون، وذلك حتى لا يتسبب في إزعاج السكان.

وبهذه الطريقة تجنب المسؤولون هدم تلك المباني بأكملها لإفساح الطريق أمام خط سير القطار.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)