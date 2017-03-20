شاهد: طبيبة تعالج مريضًا رغم اندلاع حريق قربهما

نشرت صحيفة الصين الشعبية على فيسبوك ويوتيوب، لقطات إنسانية مذهلة لطبيبة ترفض التخلي عن مريض رغم اندلاع حريق ضخم خارج المستشفى.

وأظهرت اللقطات الطبيبة وهي تعالج مريضًا ينزف، رافضة تمامًا مغادرة الغرفة قبل أن تؤدي عملها رغم اندلاع حريق ضخم في أحد مواقع البناء المجاورة للمستشفى في شاندونغ شرقي الصين.

وظهرت الطبيبة وهي تقوم بنقل الدم إلى المريض وتصر على البقاء لأداء عملها وإسعاف المريض بكل هدوء، فيما ظل كل منهما يراقب النيران الضخمة خارج النافذة، وظلت الطبيبة في أداء واجبها هادئة حتى أنهته رغم صراخ الممرضات.

وذكرت التقارير أنه تم إخلاء المستشفى، كما أن الحريق لم يسفر عن إصابات، ونال التصرف الإنساني من الطبيبة، إعجاب واستحسان الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.