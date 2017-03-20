شاهد: شاب يجبر قرشًا على فتح عبوة "بيرة"

رصد مقطع مصور، لقطات صادمة لشاب يجبر قرشًا على فتح علبة بيرة، في تصرف أغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، قام الشاب المتهور بفتح علبة بيرة عن طريق أسنان قرش أمسك به صديقه، وذلك أثناء قضائهما عطلة الربيع في الولايات المتحدة.

وظهر الشاب ممسكًا بعبوة البيرة المصنوعة من الألومنيوم، ثم ضربها بالفك العلوي للقرش، ما أدى لثقب العلبة وبدأ يشرب منها، حيث أسنان القرش الحادة، وسط ضحكات صديقه الذي أمسك فك القرش وأجبره على فتح فمه بعنف.

وأثار المقطع الصادم غضب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بـ"الأحمق"، وعلق أحدهم "آمل أن يكون القرش أكل ذراعه"، وعلق آخر "أسماك القرش تستحق الاحترام الكافي".

وعلق ثالث "الاعتداء على حيوان بهذا الشكل أمر فظيع"، وعلق رابع "لا أرى في الأمر أي شيء مضحك"، وعلق خامس "هذا أغبى شيء رأيته في حياتي".

يذكر أن هذا التحدي اشتُهر عبر مواقع التواصل، ويضرب خلاله المتحدي عبوة الكحول بشيء لتنفجر أحد جوانبها ثم يشرب منها بسرعة.

ويعتقد أن الفيديو تم التقاطه في منتجع أتلانتس في جزر البهاما، وحظي بأكثر من نصف مليون مشاهدة.

