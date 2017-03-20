البث الحي
منوعات

شاهد: شاب يجبر قرشًا على فتح عبوة "بيرة"

20/3/2017

رصد مقطع مصور، لقطات صادمة لشاب يجبر قرشًا على فتح علبة بيرة، في تصرف أغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، قام الشاب المتهور بفتح علبة بيرة عن طريق أسنان قرش أمسك به صديقه، وذلك أثناء قضائهما عطلة الربيع في الولايات المتحدة.

وظهر الشاب ممسكًا بعبوة البيرة المصنوعة من الألومنيوم، ثم ضربها بالفك العلوي للقرش، ما أدى لثقب العلبة وبدأ يشرب منها، حيث أسنان القرش الحادة، وسط ضحكات صديقه الذي أمسك فك القرش وأجبره على فتح فمه بعنف.

وأثار المقطع الصادم غضب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بـ"الأحمق"، وعلق أحدهم "آمل أن يكون القرش أكل ذراعه"، وعلق آخر "أسماك القرش تستحق الاحترام الكافي".

وعلق ثالث "الاعتداء على حيوان بهذا الشكل أمر فظيع"، وعلق رابع "لا أرى في الأمر أي شيء مضحك"، وعلق خامس "هذا أغبى شيء رأيته في حياتي".

يذكر أن هذا التحدي اشتُهر عبر مواقع التواصل، ويضرب خلاله المتحدي عبوة الكحول بشيء لتنفجر أحد جوانبها ثم يشرب منها بسرعة.

ويعتقد أن الفيديو تم التقاطه في منتجع أتلانتس في جزر البهاما، وحظي بأكثر من نصف مليون مشاهدة.
 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)