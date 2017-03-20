شاهد: شاب يبلغ من العمر 21 عاما ويزن 7 كيلو غرامات يتحول إلى "إله"!

يعاني الشاب الهندي "مانبريت سينغ" من حالة غريبة، إذ لا يتجاوز طوله 23 بوصة، بينما يبلغ وزنه 7 كيلوغرامات فقط، وهو نفس وزن وطول رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر.

ويعتبر سينغ من أصغر الأشخاص في العالم، فيما لم يتم تشخيص حالته بعد، ولا تزال حالته لغزا، إلا أن السكان المحليين في ولاية البنجاب يعتبرونه إلها ويزورونه يوميا للتبرك به.

ولد "سينغ" بصحة جيدة، إلا أن والديه لاحظا أن نموه توقف عندما بلغ من العمر 6 أشهر فقط، ولسوء الحظ لم يتم فحصه أبدا بصورة صحيحة، لأن الوالدين لم يكونا قادرين على تحمل تكاليف العلاج الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "سينغ" غير قادر على الكلام ولا المشي، إذ توقفت ساقاه عن الحركة عندما كان في الثالثة، لكن عائلته تصر على أنه لا يزال يجلب الفرح لزملائه القرويين.

وقالت والدته إنهم اصطحبوه للعديد من الأطباء منذ ولادته، وأخبرهم نحو 7 أطباء أنه يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية وأنه يمكن علاجه، ولكنهم قدموا له الكثير من الأدوية دون جدوى.

وأضافت "بالنسبة لأقاربه، وكذلك أولئك الذين يأتون من الخارج، فإنه يعتبر مثل الإله، نحن لا نشعر بأي سوء حياله، كلنا نسجد له، الناس يحبونه كثيرا ويأتون للسجود أمامه كل يوم".

"سينغ" لديه اثنان من الأشقاء، كلاهما يتمتع بصحة جيدة ونمو طبيعي، وتبقى شقيقته البالغة من العمر 19 عاما في البيت للاعتناء به.

وتتمنى أسرة "سينغ" أن يصبح ابنهم مشهورا حتى يتمكنوا من جمع المال الكافي لعلاجه.

ويقول والده "لقد استشرنا الكثير من الأطباء ولكنهم ليس لديهم أي أمل. ولكن إذا كان هناك أي فرصة محتملة، فسأكون سعيدا للغاية".

الطبيب هيمراغ، وهو ممارس محلي، يعتقد أن حالة "سينغ" النادرة لديها علاقة بالغدة الدرقية، مضيفا "الناس يأتون لي وهم يعانون من الحمى أو البرد لأعتني بهم. ولكن هذه حالة مختلفة أراها لأول مرة. لقد تطور العلم اليوم كثيرا ولا شيء مستحيل".