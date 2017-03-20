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شاهد: راهب بوذي يسرق آيفون ويخفيه في جلبابه

20/3/2017

التقطت إحدى كاميرات المراقبة رجلين يرتديان زي رهبان بوذيين وأحدهما يقوم بسرقة هاتف محمول ويخفيه في جلبابه.

وظهر الراهب في الفيديو بأحد متاجر الأرز في تايلند وهو يشتري بضائع، وبعد أن وصل إلى أحد المكاتب وجد هاتف "آيفون" فوقه، فالتقطه بسرعة ودسه في جلبابه واستمر في السير والتسوق وكأن شيئا لم يكن، وبعدها انصرف من المكان.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الراهب طلب الحديث مع مالك المتجر، وإن أحد العاملين ذهب لينادي المالك في الطابق الأعلى، ولكن عندما عادا مرة أخرى لم يجدا الراهبين ولا هاتف الآيفون.

وتبحث الشرطة حاليا عن الرجلين.

ومن السهل الحصول على أزياء رهبان في تايلند، إذ تباع في المتاجر الكبيرة ومحلات السوبر ماركت.

وعرض صاحب المتجر المسروق مكافأة 5000 بات تايلاندي (نحو 145 دولارا أمريكيا) لمن يدلي بمعلومات عن السارق.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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