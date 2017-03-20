شاهد: بائع يقلد صوت بكاء الأطفال بـ"صفّارة"

أدهش بائع متجول في أحد شوارع الهند، المارة بقدرته العجيبة على تقليد صوت بكاء الأطفال باستخدام الصفافير!

ويبدو أن البائع أردا لفت انتباه المارة لبيع منتجاته المتمثلة في عدد من الصفّارات كنوع من لعب الأطفال، فقرر أن يظهر موهبته لجذب الناس الزبائن.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "Unofficial Sarcasm" على فيسبوك، البائع المتجول وهو يتقن تقليد صوت بكاء الأطفال بطريقة بمهارة واحترافية باستخدام صفارة يقوم ببيعها.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله مئات المرات بعدما تجاوز عدد مشاهداته المليون في أقل من 3 أيام على نشره بموقع فيسبوك.