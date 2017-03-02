ماذا حدث للمسؤولين عن أخطاء توزيع جوائز الأوسكار؟

أكدت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة استبعاد المسؤولين عن خطأ حفل توزيع جوائز أوسكار من حفلات الجوائز.

وقالت متحدثة باسم الأكاديمية إن الشخصين التابعين لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، المسؤولين عن التخبط في حفل توزيع جوائز الأوسكار ليل الأحد الماضي، لن يعودا مجددا إلى حفلات توزيع تلك الجوائز.

كان بريان كولينان ومارثا رويز قد قاما بخلط المظروفات الخاصة بالفائزين في نهاية حفل الأوسكار مما أدى إلى الإعلان بالخطأ عن فوز فيلم "لا لا لاند" بجائزة أفضل فيلم، بينما الفائز الحقيقي هو فيلم "مونلايت".

واعتذرت برايس ووترهاوس كوبرز الاثنين الماضي عن ذلك الخطأ الذي يمثل أحد أكثر اللحظات المحرجة في تاريخ جوائز الأوسكار.

يشار إلى أن كولينان ورويز من بين المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى في برايس ووترهاوس كوبرز، وسيظلان يعملان بالشركة لكنهما لن يكونا مجددا ضمن فريق عمل الأوسكار.

وتتولى برايس ووترهاوس كوبرز إدارة عمليات التصويت الخاصة بجوائز الأوسكار منذ 83 عاما.