البث الحي
منوعات|بريطانيا

فأر يتسبب في إلغاء رحلة للخطوط الجوية البريطانية

طائرة للخطوط البريطانية في مطار هيثرو
طائرة للخطوط البريطانية في مطار هيثرو
2/3/2017

تسبب فأر في إلغاء رحلة جوية بمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر تقرير إخباري أن مسؤولي المطار ألغوا رحلة كانت متجهة إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية بعد العثور على فأر على متن الطائرة.

وكان المسافرون على الرحلة الجوية التابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في انتظار إقلاع الطائرة وقت الإعلان عن إلغاء رحلتهم، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سيمساء الأربعاء.

وقالت كارلي، وهي مسافرة على متن الرحلة، إن طاقم الطائرة أعلن "العثور على شيء غير مألوف".

وأضافت أن اللوائح، بحسب طاقم الطائرة، تنص على عدم إقلاع الطائرة وعلى متنها فئران، وأنه سيجري تخصيص رحلة أخرى لنقل الركاب.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)