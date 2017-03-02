صور: "الرجل الفيل" مصاب بأكبر ورم في العالم

أصبح "هوانغ تشونكاي" البالغ من العمر 39 عاما موضوعا للدراسات الطبية في الصين، بعد أن عرف بلقب "الرجل الفيل".

تم تشخيص حالة "تشونكاي" بأنها "ورم عصبي ليفي" هو الأسوأ على الإطلاق، مما جعل وجهه يكبر بصورة غير طبيعية، حتى أصبح يتدلى إلى خصره.

وبدأت معاناة "تشونكاي" من هذه الحالة منذ أن كان يبلغ من العمر 4 أعوام، واضطر لترك المدرسة بعد أن درس فيها لمدة 4 سنوات فقط بسبب سوء المعاملة والسخرية التي تعرض لها من الأطفال الآخرين.

وقد خضع "تشونكاي" لأول عملية جراحية له في عام 2007، ثم خضع لثلاثة عمليات أخرى كانت آخرها عام 2014، بمساعدة تبرعات أو عن طريق تطوع الأطباء، وقد ساعدت تلك العمليات في الحد من الورم الذي يعتبر الأكبر في العالم، وتم استئصال ما يقرب من 15 كيلو غراما من الورم، لكن مازال وجه "تشونكاي" يمنعه من الظهور علانية، وقد رفض عدة مغريات ليظهر في عروض باعتباره مسخا.

ويعيش "تشونكاي" حاليا مع والديه اللذين أصبحا معتادين على مظهره.