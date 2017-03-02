شاهد: لحظة إنسانية لسائق حافلة ينقذ امرأة قبل انتحارها

أنقذ سائق حافلة في ولاية أوهايو الأمريكية امرأة قبل انتحارها بلحظات.

وكان السائق "ديمون هيدسون" يمر بالحافلة فوق جسر نهر ميامي العظيم عندما لاحظ امرأة واقفة على الجانب الآخر من الجسر ويبدو عليها الاستعداد للقفز في الماء.

وأظهر مقطع مصور السائق وهو يقف بالحافلة بالقرب من المرأة قبل أن يتحدث معها لحثها على عدم الانتحار.

وقال الرجل للمرأة :" مرحبا . لماذا لا ترجعي إلى الخلف بعيدا عن حافة الجسر .. سيدتي يبدو أنكِ واجهتِ يوما سيئا .. هل يمكن أن أعانقك".

ولم يظهر الفيديو الجزء الآخر من القصة فقد نجح السائق في إقناعها بالعدول عن الانتحار.

وقال هيدسون الذي وصفته وسائل إعلام بـ "البطل" لقناة محلية " جميعنا نمر بلحظات صعبة وقد نحتاج فقط إلى عناق من شخص آخر في تلك اللحظات".