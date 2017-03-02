البث الحي
منوعات

شاهد: باحثون مصريون يصنعون أكياسا بلاستيكية من قشر الجمبري

2/3/2017

كشف باحثون مصريون أنهم يعملون على مشروع لاستخدام قشر الجمبري في صناعة حقائب بلاستيكية صديقة للبيئة قابلة للتحلل.

وقال الباحثون إنهم يسعون من خلال مشروعهم إلى تطوير عبوات بلاستيكية صديقة للبيئة يمكن استخدامها في التغليف وبدلا من حقائب البقالة.

وقال الباحثون إنهم تمكنوا حتى الآن من تصنيع نموذج أولي شفاف باستخدام مادة الشيتوزان، وهي مادة توجد في قشور وأصداف العديد من القشريات.

وقال الباحثون إنهم يشترون قشور الجمبري (الروبيان) من المطاعم والمتاجر والصيادين المحليين بأسعار زهيدة.

وأوضح الباحثون أن المشروع هو نتاج تعاون بين فريق بحثي يضم أربعة باحثين بجامعة النيل المصرية وفريق آخر من جامعة نوتنغهام البريطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)