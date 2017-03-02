شاهد: باحثون مصريون يصنعون أكياسا بلاستيكية من قشر الجمبري

كشف باحثون مصريون أنهم يعملون على مشروع لاستخدام قشر الجمبري في صناعة حقائب بلاستيكية صديقة للبيئة قابلة للتحلل.

وقال الباحثون إنهم يسعون من خلال مشروعهم إلى تطوير عبوات بلاستيكية صديقة للبيئة يمكن استخدامها في التغليف وبدلا من حقائب البقالة.

وقال الباحثون إنهم تمكنوا حتى الآن من تصنيع نموذج أولي شفاف باستخدام مادة الشيتوزان، وهي مادة توجد في قشور وأصداف العديد من القشريات.

وقال الباحثون إنهم يشترون قشور الجمبري (الروبيان) من المطاعم والمتاجر والصيادين المحليين بأسعار زهيدة.

وأوضح الباحثون أن المشروع هو نتاج تعاون بين فريق بحثي يضم أربعة باحثين بجامعة النيل المصرية وفريق آخر من جامعة نوتنغهام البريطانية.