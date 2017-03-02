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شاهد: أم تلقي بطفلتها الرضيعة عارية أمام إحد المستشفيات

2/3/2017

التقطت كاميرا مراقبة مشهدا لإحدى السيدات وهي تقوم بإلقاء طفلة عارية حديثة الولادة أمام إحد المستشفيات.

وكانت المرأة تخفي وجهها عندما تخلصت من الرضيعة خارج موقف سيارات قسم الولادة في مدينة "شيمكنت" في كازاخستان، بعد أن اكتشفت إصابتها بمتلازمة "داون"، وهي نوع من أنواع الضعف في القدرات الذهنية التي تصيب الأطفال.

وعثر على الرضيعة من قبل أحد الأطباء بعد ساعات في أجواء باردة لحد التجمد، ولا تزال حالتها غير مستقرة.

وأظهرت كاميرا المراقبة الطبيب وهو يهرع بالطفلة إلى داخل المستشفى لتتلقى العلاج.

وقال الطبيب الذي يعمل في قسم العناية المركزة إنه لم ير شيئا كهذا في حياته، وأضاف "يبدو أن الرضيعة قضت أكثر من ساعة ملقاة على الإسمنت أثناء هطل الأمطار".

وتحاول الشرطة الآن العثور على والدة الطفلة، بعد مطالعة كاميرات المراقبة في المكان لتحديد هويتها.

وتخضع الرضيعة الآن للعلاج في قسم العناية المركزة بواسطة جهاز خاص لمساعدة الرئتين على العمل، ووصف الأطباء حالتها بأنها "ًصعبة للغاية".

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن
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