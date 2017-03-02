تغريم سويسري 14 ألف دولار لإشهاره السلاح في وجه أبقار

قضت محكمة سويسرية، بتغريم مواطن بنحو 14 ألف دولار بسبب تهديده أبقارًا بالسلاح بعد أن دخلت مزرعته، في إقليم سانت غالن.

وبحسب وكالة الأنباء السويسرية، فإن المحكمة غرّمت مواطناً بـ 350 فرانك سويسري عن كل يوم صوّب فيه سلاحه مهددًا أبقار دخلت مزرعته وأكلت من نباتاتها طوال 40 يومًا بإجمالي 14 ألف فرانك سويسري(13800 دولار).

وأكدت المحكمة أن المواطن السويسري، صوب سلاحه نحو الأبقار، وقال موجهًا خطابه لها "سوف أطلق النار عليكم إن لم تخرجوا من مزرعتي".

وأدانت المحكمة المواطن بـ"إقدامه على فعل يمس النظام العام، وارتكابه جريمة عبر استخدام سلاح ناري".

في حين أن المحكمة رفضت طعن المتهم، الذي قال إن تصويبه السلاح نحو الأبقار جرى بغرض الدفاع عن النفس.

من جانبه، قال القاضي في جلسة إدانة المتهم "ليس لدينا أدنى شك بأن الأبقار لا تعي لغة التهديد بالسلاح".