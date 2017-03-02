اتفاق شراكة بين "اليونسكو" و"القرية الإلكترونية" الإماراتية

وقّعت "القرية الإلكترونية"، في أبوظبي اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في باريس سوف تقوم اليونسكو من خلال برنامجها "المعلومات للجميع" بعرض أعمال "القرية الإلكترونية" ومشاريعها على موقعها الإلكتروني.

وتتضمن باقة البرامج التي شملتها الاتفاقية 19 مشروعًا إلكترونيًا، ذات أهداف تعليمية وتربوية وتثقيفية، تديرها "القرية الإلكترونية"، تعمل جميعها على توثيق وتوفير المعلومات في الفضاء الإلكتروني، وتصب في تعزيز المحتوى العربي على شبكة المعلومات الدولية. حيث نجحت القرية الإليكترونية في الانتقال من الكتاب الورقي إلى المحتوى الرقمي.

ومن أبرز المشاريع المدرجة في الاتفاقية مشروع «المتحف العلمي» وهو مشروع يهدف للتقريب بين الغرب والشرق حيث يتقصى المشروع إنجازات العلماء في القرون الثلاثة الماضية وحتّى اليوم، من خلال مائة غرفة افتراضية.