لهذا السبب طرد ترمب أعضاء فرقة موسيقية من أحد فنادقه

طرد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعضاء الفرقة الموسيقية الشهيرة "وان دايريكشن" من أحد فنادقه بعد رفضهم مقابلة إحدى بناته.

حيث قال عضو الفرقة ليام باين في تصريح لرولا كوستر نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية إن الرئيس الأمريكي طالب إدارة الفندق بطردهم.

وأضاف باين أن الرئيس الأمريكي اتصل بغرفة الفرقة داخل الفندق وسألهم إن كان يسعدهم مقابلة إحدى بناته التي لم يسمها (إيفانكا أو تيفاني) لكن مدير الفرقة رفض إيقاظهم.

وأوضح باين أنهم لم يصدقوا أن يفعل ترمب ذلك من أجل عدم لقاء أعضاء الفرقة بابنته رغم أنهم كانوا نائمين في ذلك التوقيت، لكن إدارة الفندق شرعت مباشرة بعد الاتصال في طردهم من الفندق، ورفضت الإدارة أن يخرجوا من المخرج السري للفندق.

الجدير بالذكر أن وان دايريكشن فرقة بريطانية أيرلندية تأسست عام 2010 في مدينة لندن، وحققت نجاحاً كبيرا، حيث حلت أغنيتان لها في المرتبة الأولى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ودخل ألبومها الأول "Up All Night" سباق ترتيب الأغاني البريطاني، محرزاً المركز الأول، ليصبح أول ألبوم يحقق هذه الرتبة في أول دخول.