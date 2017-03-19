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شاهد: لحظة إخراج بقايا طفل من بطن تمساح

18/3/2017

إنها لحظة مروعة تلك التي فتح فيها قرويون بطن تمساح عملاق ووجدوا بداخله بقايا طفل عمره 8 سنوات في زيمبابوي.

الطفل اختفى في قرية موشامبي بمقاطعة ماشندولاند بوسط زيمبابوي واشتبه سكان القرية في أن يكون قد التهمه تمساح عملاق.

وتعرضت زميبابوي مؤخرا لأمطار وسيول قوية حضرت معها تماسيح لمناطق لم يكن من المعتاد رؤية التماسيح فيها من قبل بحسب قرويين.

وأطلق سكان القرية الرصاص على تمساح اشتبهوا في التهامه للطفل وبعد أن فتحوا بطن التمساح تأكدت مخاوفهم بعد العثور على بقايا الطفل بداخله.

وأخرج الأهالي ما تبقى من الطفل وقاموا بدفنه في القرية.

وأظهر الفيديو الذي التقطه شاهد عيان بكاميرا جواله رجالا بجانب التمساح من بينهم أشخاص بزي شرطة وهم يخرجون بقايا طفل من بطنه.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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