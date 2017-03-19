شاهد: ضيف يحرج مذيعة على الهواء بسبب إيقاظه من النوم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لاتصال هاتفي أجراه رئيس جامعة السادس من أكتوبر بمصر مع قناة تليفزيونية.

وانتقد رئيس الجامعة في اتصاله الهاتفي إيقاظه من جانب فريق البرنامج.

وبمجرد ترحيب المذيعة بالدكتور أحمد عطية رئيس الجامعة للتعليق على مقطع فيديو يظهر طلاب منتسبون للجامعة يحملون أسلحة بيضاء خلال مشاجرة استنكر رئيس الجامعة إيقاظه في هذا الوقت المتأخر بحسب وصفه للتعليق على "خناقة" بين اثنين من الطلاب.

واعتذرت المذيعة لرئيس الجامعة، قائلة: "تقديرنا خطأ أن الموضوع خطير، بقيام طلاب بإدخال أسلحة بيضاء"، مطالبة إياه بالتعليق على الواقعة، فرد الدكتور أحمد عطية قبل أن يُنهي الاتصال "تم إحالة الطلاب للتحقيق وقد يتعرضون للفصل النهائي، وغداً أكلمكم، مش قادر أتكلم، مع السلامة".