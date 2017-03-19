شاهد: شرطية تنظم المرور بالرقص

تضفي شرطية في جنوب أفريقيا طابع بهجة على روتين عملها اليومي في تنظيم حركة السير بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المرأة وهي تنظم حرك السير في تقاطع مزدحم بمنطقة "فور وايز" بالمدينة من خلال حركات راقصة.

وتستخدم المرأة مهاراتها في الرقص للإشارة للسيارات في إحدى الجهات بالتحرك للأمام من خلال خطواتها الراقصة وهي ترجع للخلف، بينما تتمايل يمينا لتشير للسيارات المتوقفة على يسارها بالتحرك للجهة الأخرى.

وحظي التسجيل المصور بانتشار واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون ساعات من نشره، وجذب أداء المرأة المفعم بالمرح اهتمام وسائل إعلام مختلفة في أنحاء المعمورة.