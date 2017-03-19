البث الحي
منوعات

شاهد: شرطية تنظم المرور بالرقص

19/3/2017

تضفي شرطية في جنوب أفريقيا طابع بهجة على روتين عملها اليومي في تنظيم حركة السير بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المرأة وهي تنظم حرك السير في تقاطع مزدحم بمنطقة "فور وايز" بالمدينة من خلال حركات راقصة.

وتستخدم المرأة مهاراتها في الرقص للإشارة للسيارات في إحدى الجهات بالتحرك للأمام من خلال خطواتها الراقصة وهي ترجع للخلف، بينما تتمايل يمينا لتشير للسيارات المتوقفة على يسارها بالتحرك للجهة الأخرى.

وحظي التسجيل المصور بانتشار واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون ساعات من نشره، وجذب أداء المرأة المفعم بالمرح اهتمام وسائل إعلام مختلفة في أنحاء المعمورة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)