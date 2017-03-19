احترس: الإفراط في التدريبات يحد من الرغبة الجنسية

قالت دراسة إن التدريبات المكثفة والطويلة ربما تضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على 1077 رجلا ونشرت في دورية "الطب والعلوم في الرياضة والتدريبات"، أن الرجال الذين قضوا أقل وقت في ممارسة التدريبات الرياضية زاد لديهم التمتع برغبة جنسية عالية أو طبيعية أربع مرات على الأقل بالنسبة للرجال الذين خصصوا معظم الوقت للتدريب

وعلى الرغم من ارتباط زيادة الوزن وقلة الحركة بتراجع الرغبة الجنسية فإن أبحاثا سابقة ربطت أيضا بين تدريبات التحمل مثل تدريبات الماراثون أو قيادة الدراجات لمسافات طويلة بتراجع مستويات التستوستيرون والرغبة الجنسية.

وقال الدكتور جوان خو وهو باحث في مستشفى تشانغي العام في سنغافورة معلقا على الدراسة إن "الإفراط في التدريب يحد من إنتاج التستوستيرون والهرمونات الأخرى التي تحفز الرغبة الجنسية وإنتاج السائل المنوي لدى الرجال بطريقة مماثلة لكيفية كبت التدريبات المكثفة إنتاج الاستروجين ودورات الطمث والخصوبة لدى النساء".

وأشار إلى أن "تدريبات الأيروبكس المنتظمة بكثافة معتدلة تحد من تراكم الدهون غير الصحية وتحسن لياقة شرايين القلب والصحة الأيضية وإنتاج التستوستيرون لدى الرجال ولاسيما أصحاب الأوزان الزائدة أو الرجال الذين كانوا قليلي الحركة سابقا".

وأضاف أنه لا يعتقد "أن غالبية الرجال يفرطون في التدريب مثلما قالت الدراسة، ولكن على الرجال الذين يتدربون كثيرا ويتمتعون بصحة طيبة ويعانون من تراجع الرغبة الجنسية والوظيفة الجنسية، أن يقلصوا من تدريباتهم إذا كانت مفرطة.