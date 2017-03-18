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شاهد: ينقذ حياة شرطي ويقتل مشتبها به

18/3/2017

أنقذ مواطن أمريكي حياة شرطي تغلب عليه مشتبه به وكاد يفتك به.

وأطلق أشاد راسل النار على مشتبه به كاد أن يفتك بشرطي في أحد الشوارع السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويظهر الفيديو الذي جرى تسجيله من أحد شهود العيان المشتبه به وهو يفتك بالشرطي "دين بارد" في وسط طريق سريع، وتجمع شهود العيان حول الموقف، وأخذوا يلتقطون الصور للواقعة، إلا أن راسل كان له رد فعل آخر.

واستل راسل سلاحا بحوزته وتسلل خلف المشتبه به وهو جاثم فوق الشرطي، وحاول راسل تهديد المشتبه به ليترك الشرطي إلا أن صيحات الشرطي تعالت مطالبا من راسل إطلاق النار على المشتبه به.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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