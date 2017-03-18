البث الحي
منوعات

شاهد: مقدسيون يبنون أعلى مئذنة في القدس

18/3/2017

نصب سكان قرية العيساوية بالقدس المحتلة أعلى مئذنة في المدينة تزامنا مع محاولات الاحتلال منع الأذان في القدس.

وقال عدد من سكان القرية إن مشروع المئذنة جاء نتيجة جهود مشتركة للأهالي، وقد جاء نصب المئذنة تزامنا مع جهود سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسنّ قانون يرمي إلى منع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة.

ويبلغ ارتفاع المئذنة 73 مترا، وقد استغرق العمل فيها نحو عام ونصف العام، وتكلفت نحو مليون شيكل (275 ألف دولار أمريكي).

وتبعد قرية العيساوية في محيط القدس المحتلة، وتبعد نحو سبعة كيلومترات عن المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)