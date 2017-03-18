شاهد: مقدسيون يبنون أعلى مئذنة في القدس

نصب سكان قرية العيساوية بالقدس المحتلة أعلى مئذنة في المدينة تزامنا مع محاولات الاحتلال منع الأذان في القدس.

وقال عدد من سكان القرية إن مشروع المئذنة جاء نتيجة جهود مشتركة للأهالي، وقد جاء نصب المئذنة تزامنا مع جهود سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسنّ قانون يرمي إلى منع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة.

ويبلغ ارتفاع المئذنة 73 مترا، وقد استغرق العمل فيها نحو عام ونصف العام، وتكلفت نحو مليون شيكل (275 ألف دولار أمريكي).

وتبعد قرية العيساوية في محيط القدس المحتلة، وتبعد نحو سبعة كيلومترات عن المسجد الأقصى.