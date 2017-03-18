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شاهد: مركز تجاري يحبس رواده لتحصيل رسوم المرآب

18/3/2017

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لملّاك سيارات عالقين في مرآب مركز تجاري بسبب تحصيل رسوم المرآب.

ويظهر التسجيل، الذي يبدو أنه تم التقاطه بواسطة أحد رواد المركز التجاري، عددا من المواطنين وقد اصطفوا بسياراتهم في طابور طويل وهم يشكون من البقاء لأكثر من ساعة في المرآب بسبب تحصيل رسوم الوقوف في المرآب.

وشكا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تجربتهم مع مركز "داون تاون" التجاري في حي التجمع الخامس شرق القاهرة.

وقال ناشر الفيديو، ويدعى رامي الجبالي، إن رواد المركز التجاري شعروا أنهم في "سجن"، بينما تسبب العادم في صعوبة البقاء في المرآب.

وأضاف أن البطء الشديد في عملية تحصيل الرسوم ساهم في تأخير كثيرين عن مصالحهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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