شاهد: لحظة هروب فتاة من خاطفها بالقفز من سيارته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظات هروب فتاة مختطفة في سيارتها الخاصة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية المقطع حيث يظهر قفز فتاة من الصندوق الخلفي لإحدى السيارات أثناء سيرها أمام إحدى محطات الوقود في برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية.

وقفزت الفتاة من السيارة ثم أسرعت إلى العامل بمحطة الوقود لتأمينها، وبدوره اتصل بالشرطة.

وقد ذكرت تحقيقات الشرطة أن الفتاه التي تبلغ من العمر 25 عاما، قالت إن أحد الأشخاص اقترب من منزلها وطلب منها تسليم ما تملك من نقود وهواتف محمولة، وعندما رفضت أجبرها على الدخول داخل الصندوق الخلفي لسيارتها الخاصة، وفر بها مسرعا، ولكنها تمكنت بأعجوبة من أن تفتح صندوق السيارة، وتفر منها أمام محطة الوقود.