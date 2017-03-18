شاهد: عرض أزياء للمحجبات من تصميم ابنة زعيم الشيشان

قدمت عارضات أزياء عرضا لملابس المحجبات من تصميم عائشة قديروف ابنة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

ونُظّم العرض مساء الجمعة في أحد قصور القياصرة الروس سابقا في موسكو. ويعد أول عرض أزياء من تصميم عائشة (18 عاما) لملابس المحجبات.

وحضر العرض شخصيات من عالم الموضة في موسكو ومن النخبة في الشيشان إضافة إلى ممثلين عن دول بالشرق الأوسط التي تعتبرها دار عائشة للموضة سوقا متنامية لأزيائها.

وقالت أولزانا زادولاييفا، المتحدثة باسم دار الأزياء، إن الملابس شحنت بالفعل إلى زبائن في أماكن بعيدة مثل دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتابعت أن بعض من حضروا عرض الأزياء أمس اقترحوا إقامة عروض في أماكن أخرى مثل "أبوظبي والبحرين، وأضافت أنه سيتم التفكير في الأمر.

وقال إن دار الأزياء تأمل أيضا في فتح متاجر في موسكو وسان بطرسبرغ.

وكان رمضان قديروف مقاتلا انفصاليا سابقا، قبل أن يصبح زعيما للشيشان مواليا للكرملين. وتتهمه جماعات لحقوق الإنسان بقمع المعارضين بوحشية.

ويشتهر قادروف بالظهور في زي مموه أو ملابس رياضية وكثيرا ما تُلتقط له صور مع أسد كان يربيه. أما زوجته ميدني فأسست دارا للأزياء قبل أعوام باسم "فردوس" وتولت ابنتهما عائشة بعد ذلك هذا المشروع.