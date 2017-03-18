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شاهد : "حصان طروادة الذهبي " مفاجأة معرض إسطنبول للمجوهرات

18/3/2017

تحلى معرض إسطنبول للمجوهرات 2017 والذي تم افتتاحه الخميس بباقة منتقاة من القطع الثمينة، كان النجم فيها الذهب.

فالمعدن الثمين أصبح الملاذ الآمن للمستثمرين من التقلبات السياسية والاقتصادية، وزاد الإقبال عليه من قبل الجميع، لما يعتبرونه " الحافظ الأمين " لمدخراتهم.

ويأتي تنظيم المعرض بعد الهجمات " الإرهابية" الأخيرة التي أضرت بقيمة الليرة التركية وقطاع المجوهرات في بلد كانت المصدر الرئيسي للمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط.

نظمت معرض إسطنبول للمجوهرات 2017 في دورته الـ44 شركة "روتافور " لتنظيم المعارض العالمية وبدعم من اتحاد مصدري المجوهرات الأتراك ويوفر فرصة كبيرة للتعرف على رواد القطاع في كل من دول أوربا الشرقية.

ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا في عالم المجوهرات التركية فالأرقام الصادرة عن جمعية مصدري المجوهرات التركية تشير إلى أن الصادرات أظهرت انخفاضا بنسبة 7.4 % عام 2016 . كما انخفضت السوق المحلية بنسبة 30 % خلال العام الماضي أيضا.

عرض بالمعرض الكثير من القطع الفنية والحلي الجذابة إضافة إلى العديد من السبائك الذهبية بمختلف الأوزان ، غير أن حصان طروادة كان المفاجأة التي " ألجمت " المتسوقين قبل الأعداء.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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