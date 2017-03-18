شاهد : إعادة افتتاح مدينة العلوم في إيطاليا بعد الحريق المدمر

أُعيد افتتاح القبة السماوية في نابولي بإيطاليا بعد إغلاق استمر 4 سنوات إثر حريق أتى على واحدة من أكبر المدن العلمية في أوربا.

وتغطي مدينة العلوم التي تعتبر جوهرة نابولي الثقافية مساحة تصل الى 65 ألف متر مربع وهي عبارة عن متحف تعليمي، وفي داخلها القبة السماوية ومتحف علمي تفاعلي ضخم يزوره آلاف الزوار سنويا الى جانب منشآت للمؤتمرات وأنشطة تعليمية أخرى من ضمنها معارض مؤقتة.

وتقع القبة السماوية في حدائق بورتا فينيتسيا، وجرى افتتاحها في 20 مايو/أيار 1930 من قبل المهندس المعماري بييرو بورتالوبي، وتضم صورا النجوم وحركاتها في السماء .

ولعشاق حفظ التاريخ وعلم الفلك ، جهزت القبة السماوية الجديدة في المدينة ، بمساحة أوسع من سابقتها حيث تعتبر الآن واحدة من أكبر مثيلاتها في أوربا وتتسع لأعداد كبيرة من الزوار ويمكن القيام داخلها برحلة افتراضية لاكتشاف الفضاء والنظام الشمسي.

ويمكن كذلك مراقبة السماء من مواقع غير عادية في نصف الكرة الأرضية أو السماء في القطب الشمالي أو حتى السماء كما كان قبل مليون سنة.

وتضم المدينة العلمية مختلف المعروضات التفاعلية التي تتيح للزوار استكشاف جسم الإنسان، بل إنها كما يقول القائمون على أمرها تمثل تفاعلا بين المجتمع والعلوم حيث تتيح للزوار السفر داخل جسم الإنسان ومعرفة المزيد عن كيفية عمله، فيمكن مشاهدة الدماغ البشري والغدد الصماء ونظام الاستنساخ ، ما يحفز إدراك المفاهيم الأساسية والتفاعل بين البشر والآلات والبيئة.

قبل الحريق، كانت المدينة تستقطب 350 ألف زائر، ويعمل القائمون الآن على استقطاب أعدادا أكبر من الزوار للمدينة بعد إعادة افتتاحها.